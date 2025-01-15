"غسيل أموال ومخدرات ومطلوبين".. حملة أمنية كبرى في بغداد والانبار

2025-01-15 12:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء،القبض على عدد من المطلوبين بينهم متهمون بجرائم "غسيل الأموال"، فيمانفذت قيادة شرطة الأنبار حملة أمنية واسعة بحثاً عن مرتكبي جرائم جنائية ومخالفات.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"تشكيلات (الفرقة الأولى، الخامسة، الآلية شرطة اتحادية)، بإسناد الأجهزةوالوكالات الأستخبارية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونيةمختلفة، بينهم متهم بجرائم غسيل الأموال التحايل المالي وعصابة لتجارة وترويجالمواد المخدرة".

وأشار البيان، إلى "ضبط بحوزتهم مادة الكريستالوميزان الكتروني وأجهزة للتعاطي، فيما تم ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة، وذلك ضمنمناطق (الدورة، الحبيبية، الشعب، الزعفرانية)، بجانبي الكرخ والرصافة".

وفي بيان آخر ورد أيضاً لوكالة شفق نيوز، ذكرت شرطةالأنبار، أنها "نفذت حملة أمنية واسعة شملت مناطق مختلفة من المحافظة، أسفرتعن القبض على 12 مطلوباً بتهم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة".

وأضاف البيان، أن "المتهمين جرى توقيفهم وفقاًلأحكام المواد القانونية (281، 570، 289، 298، 393، 240، 413، و430)، من قانونالعقوبات العراقي".

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان مقتضب ورد للوكالة، أن "شرطة الأنبار وخلال 10 ساعات فقط، ألقت القبض على مجرم نفذ عملية قتل رجل وزوجته في مجمع الراوي السكني بالرمادي".