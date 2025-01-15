ديالى تسجل مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حوادث سير خلال ساعات

2025-01-15 13:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكدت دائرة صحة ديالى، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، مصرع شخصين وإصابة ستة آخرين، بينهم حالة حرجة، جراء ثلاث حوادث سير وقعت خلال الساعات الماضي.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديثٍ لـ"بغداد اليوم"، إن "أبرز تلك الحوادث وقع على طريق كركوك-بغداد قرب ناحية العظيم، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بحالة حرجة".

وأشار العزاوي إلى أن "السرعة، والتجاوز الخاطئ، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، تعدّ الأسباب الرئيسية وراء وقوع هذه الحوادث المتكررة"، مبيناً أن "معدل الحوادث خلال الأسبوعين الأولين من عام 2025 كان مرتفعاً للغاية، وشهد العديد من الحالات التي لقي فيها أشخاص مصرعهم".

ودعا العزاوي مجدداً إلى "ضرورة التأنّي في القيادة، والالتزام بالتعليمات وشروط السلامة المرورية، خاصة على الطرق الخارجية".