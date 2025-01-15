الفياض يتفقد الحدود الصحراوية بين نينوى وصلاح الدين

2025-01-15 13:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أجرى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الاربعاء (15 كانون الثاني 2025)، زيارة إلى الحدود الصحراوية الفاصلة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته "بغداد اليوم"، ان " الفياض تفقد التحصينات والإجراءات الأمنية، بالإضافة إلى طبيعة انتشار قوات الحشد الشعبي في تلك المنطقة الصحراوية".

وأضاف البيان، ان رئيس الهيئة، "اكد على أهمية استمرار التنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية لضمان الحفاظ على الاستقرار ومواجهة أي تحديات أمنية محتملة"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وإغلاق أي ثغرات يمكن أن يستغلها الإرهابيون للتسلل، مشيدًا بجهود القوات المنتشرة في تعزيز الأمن وحماية المناطق الحدودية.