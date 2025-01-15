2025-01-15 13:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

أعلنت قائممقامية قضاء سيميل في محافظة دهوك، اليوم الاربعاء (15 كانون الثاني 2025)، عن إغلاق كافة مصافٍ النفط غير القانونية، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان.

وقال قائممقام سيميل، محمود خليل، لـ "بغداد اليوم"، "إن جميع مصافي النفط غير القانونية وعددها 25، أغلِقت بسبب مخالفتها شروط وإرشادات وزارة الموارد الطبيعية".

ونوه خليل، إلى "وجود 234 مولدة كهربائية في أحياء سيميل، جميعها تلقت انذارات بضرورة الالتزام بالشروط البيئية عبر تزويدها بأجهزة كاتمة للصوت وتركيب فلاتر للعوادم".

وأضاف أن "هناك عدداً من المعامل التي تتسبب أيضاً بتلوث البيئة، منحت مهل لها للالتزام بالشروط البيئية".

وأوضح قائممقام سيميل، أن "مديرية شرطة المرور في القضاء أبلغت أصحاب المركبات بأنها ستعاقب السائقين الذين تنبعث من عوادم سيارتهم الدخان".

وكشف وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاربعاء (15 كانون الثاني 2025)، عن عدد المصافي الرسمیة في إقليم كردستان.

وقال محمد في حديث صحفي إن "عدد المصافي الرسمية هي 3، وهي كار ولاناز، وقيوان".

وأضاف أن "عدد المصافي غير الرسمية في إقليم كردستان، في أربيل 158، وفي السليمانية 21، وفي دهوك 50 مصفى غير رسمي".