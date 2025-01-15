2025-01-15 13:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، المباشرة بإعادة مبالغ الـ 1 بالمئة، المستقطعة من رواتب المتقاعدين دعما لغزة ولبنان.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" بناءً على ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسـنة 2025 والمتضمن استثناء المتقاعدين من قرار مجلس الوزراء (24888 لسنة 2024) المُعدل المتعلق باستقطاع مقدار (1٪؜)من الراتب التقاعدي لدعم (غزة ولبنان) بأثر رجعي بدءاً من تأريخ 1 -12 - 2024 وإعادة المبالغ المستقطعة الى المتقاعدين".

وأشارت الهيئة، إلى أنها" تعلن عن إيقاف الاستقطاع على رواتب المتقاعدين وإعادة صرف المبالغ المستقطعة لوجبة كانون الاول 2024 وكانون الثاني 2025 وإرسال بيانات مبالغ الاستقطاع الى المصارف لغرض رفعها على بطاقات الدفع الإلكتروني.



