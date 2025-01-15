2025-01-15 13:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف الطبيب المختص فريدون عبد الله، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، أسباب زيادة حالات الإصابة بمرض السرطان في محافظات إقليم كردستان.

وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مدن إقليم كردستان تشهد زيادة كبيرة في إصابات الأورام الخبيثة، ونحن أمام كارثة كبيرة، إذا لم يتم التحرك من قبل حكومة الإقليم، ووزارة الصحة الاتحادية، وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية".

وأضاف أن "مستشفى هيوا للأمراض السرطانية في السليمانية يعاني من قلة أجهزة الفحص، لآن الفحص المبكر واكتشاف المرض بدرجاته الأولى يساعد على القضاء عليه، والتغلب على السرطان، لآن أجهزة الفحص في المراكز الأهلية أسعارها مرتفعة جدا، ولا يقدر عليها المواطن من ذوي الدخل المحدود".

وأشار إلى أن "أدوية الأمراض السرطانية متوفرة، ولكن نحتاج إلى زيادة في أجهزة العلاجات الإشعاعية، والكيميائية، وأجهزة الفحص، والاهتمام بالمستشفيات الحكومية المتخصصة بالأورام".

وبيّن أن "أبرز أسباب زيادة الإصابات بالأورام السرطانية في كردستان، هي التغييرات المناخية، ووجود المصافي النفطية غير المجازة، فضلا عن التأثيرات البيئية، إضافة إلى العوامل الجينية".

وكشف قسم تسجيل السرطان في السليمانية عن تسجيل 3310 حالات إصابة جديدة بالسرطان في عام 2024، مشيرًا إلى ارتفاع ملحوظ في نسب الإصابة بين الأطفال والرجال، هذا الرقم يعكس استمرار الحاجة إلى تعزيز التدابير الوقائية والعلاجية لمواجهة تفشي المرض في المنطقة.

ووفقًا للتقرير الصادر عن قسم تسجيل السرطان في السليمانية إنه تم تسجيل 3310 حالة إصابة جديدة بالسرطان في عام 2024، حيث يشكل الأطفال 6.10% من إجمالي الحالات. كما أظهرت البيانات أن 54.60% من المصابين كانوا من الذكور، بينما كانت نسبة الإناث 45.40%.

التقرير أشار إلى أن 91.8% من المصابين تم تسجيلهم في مستشفى هيوا وهم من سكان السليمانية، في حين كان 5.9% من الحالات من باقي مدن العراق و2.4% من مدن كردستان الأخرى.



