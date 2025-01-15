العامري نقلا عن السوداني: لا صحة للأخبار حول طلب امريكا حل الحشد الشعبي

2025-01-15 13:26:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح الأمين العام لمنظمة "بدر" رئيس تحالف "فتح" هادي العامري، يوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني نفى له شخصيا الأنباء المتداولة حول مطالبة الولايات المتحدة الامريكية بحل الحشد الشعبي أو دمجه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم خلال مراسم حفل الانطلاقة الجديدة لقناة "الغدير" الفضائية الممولة من قبل المنظمة.

وقال العامري في كلمته إن "السوداني أكد لي شخصيا بأنه لا صحة للاخبار حول طلب امريكا حل الحشد الشعبي او دمجه".

وأضاف أن "الحديث عن المقاومة والحشد يحمل الكثير من الدعايات والاكاذيب"، معتبرا أن "الحشد الشعبي بأنه صمام امان العراق وواجب على الجميع مواجهة الأكاذيب".

وتطرق العامري ايضا الى الوضع الحالي في سوريا وقال ان ما حصل "مشروع صهيو أمريكي".