البرلمان العراقي بصدد تعديل قانوني يتيح لجميع موظفي الدولة بإكمال الدراسة

2025-01-15 13:26:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن عضو لجنة التعليم النيابية فراس المسلماوي، يوم الأربعاء، عن إجراء تعديلات على مواد قانون أسس تعادل الشهادات العلمية، أبرزها السماح للموظفين بالدراسة دون موافقة وزارة التعليم.

وقال المسلماوي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة التعليم العالي النيابية استمعت إلى الملاحظات والمناشدات التي وصلت لأعضاء مجلس النواب من مختلف المحافظات بخصوص قانون أسس تعادل الشهادات العملية".

وأضاف "نحن بدورنا أجرينا بعض التعديلات على مواد القانون منها مدة الإقامة للدراسات العليا لطلاب الدكتوراه والماجستير، حيث اصبحت مدة الإقامة للماجستير تسعة اشهر، بالإضافة إلى استراحة لمدة شهرين يتمكن الطالب خلالها من العودة إلى العراق، وأما الإقامة للطلاب الدكتوراه أصبحت ستة اشهر منفصلة وغير متصلة".

وتابع أن "هناك حديث أن هذا القانون يمنع الموظفين من الدراسة، لكن الأمر بالعكس فإن القانون يسمح للموظفين بالدراسة، ولكن ما أجري للتعديل عليه فإن الموظف يأخذ موافقة دائرته ويفتح ملف دراسي في وزارة التعليم العالي حتى نضمن أن الجامعة معترف بها، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء فقرة شرط موافقة وزارة التعليم لدراسة الموظفين، وبالتالي اصبح أي موظف يرغب بالدراسة يسمح له بعد أخذ موافقته دائرته التي يعمل بها".

وأشار إلى أن "لجنة التعليم النيابية قامت باجراء كافة التعديلات المطلوبة على قانون أسس تعادل الشهادات العلمية العربية والأجنبية واصبح جاهزا للتصويت عليه في جلسة اليوم".

وكان النائب المستقل ناظم الشبلي، كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، عن اجتماع جرى مع لجنة التعليم، بهدف إجراء تعديلات على القنون، ومنها شرط تسمية الدولة المانحة وأصبح بلد الدراسة، ما يتيح للجميع الدراسة وليس مثل السابق، كما تم تعريف السنة الدراسية والتقويمية، وأنه سيكون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وليس بأثر رجعي.