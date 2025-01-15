معبر إبراهيم الخليل: إتلاف 21 ألف طن من بضائع منتهية الصلاحية خلال العام الماضي

2025-01-15 13:26:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارةمعبر إبراهيم الخليل الدولي، يوم الأربعاء، عن رفضها لدخول 21 ألف طن من البضائع منتهيةالصلاحية خلال العام الماضي، فيما أكدت على استمرار جهودها لضمان سلامة البضائعالداخلة.

وقالت إدارة المعبر،الواقع بين إقليم كوردستان وتركيا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارةتبذل جهود لضمان سلامة البضائع المستوردة وحماية صحة المواطنين، فخلال العامالماضي تم رفض أكثر من 21 ألف طن من البضائع بسبب انتهاء صلاحيتها، وذلك بعد فحصهامن قبل المختبرات واللجان المختصة العاملة في المعبر".

وأضافت أن "الجزءالأكبر من هذه البضائع تنوعت بين المواد الغذائية والمشروبات والمنتجات الزراعية،بالاضافة الى المواد البيطرية ومواد البناء، وقد أعيدت الى مصدرها الاساسي، وفيالمقابل تم إتلاف الكميات الاخرى التي لم تكن قابلة للإعادة او التي شكلت خطرا علىالصحة العامة او البيئة".

وتابع أن "جميعالاجراءات التي تم اتخاذها جاءت امتثالا لتعليمات حكومة إقليم كوردستان المتعلقةبالمعايير الصحية والبيئية الصارمة".