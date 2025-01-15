2025-01-15 13:26:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت حكومة اقليم كوردستان، إن رئيسها مسرور بارزاني استقبل، اليوم الأربعاء، وفداً أمريكياً برئاسة نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا تيلور.

وذكرت الحكومة في بيان أنه، جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المساعي المتعلقة بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة.

من جانبها، أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية مكانة إقليم كوردستان ودوره كشريكٍ للولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للبيان، فقد اتفق الجانبان على أهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في أقرب وقت، لما فيه مصلحة جميع الأطراف، لا سيّما وأن توقفه قد ألحق ضرراً كبيراً بالموازنة العامة الاتحادية العراقية.

وبحسب البيان أيضا، فقد خُصص جزء آخر من المباحثات لمناقشة ضرورة تأمين الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته في إطار الموازنة العامة، وعليه فإنّ على بغداد أن ترسل مستحقات الإقليم ككيان اتحادي ودستوري.

كما تناول الاجتماع الوضع العام في سوريا، حيث جرى التشديد على ضرورة حفظ أمنها واستقرارها، وضمان حقوق الشعب الكوردي وسائر مكوناتها، حسبما ذكره بيان حكومة اقليم كوردستان.