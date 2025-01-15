البيشمركة تبحث مع وفد أمريكي آليات إصلاح وتطوير قواتها

2025-01-15 13:26:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن عقد اجتماع موسع مع وفد عسكري أمريكي لمناقشة آليات إصلاح وتنظيم قوات البيشمركة.

وقال إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعا عقد في رئاسة إقليم كوردستان، مع وفد عسكري دبلوماسي أمريكي، بحضور الشيخ جعفر الشيخ مصطفى نائب رئيس الإقليم، وشورش إسماعيل وزير البيشمركة، وعبد الخالق بابيري وكيل الوزارة، والفرق الركن عيسى عُزير رئيس الأركان، وبختيار محمد أمين الأمين العام، والجنرال كيفن ليهي قائد قوات التحالف في العراق وسوريا، وعدد من كبار ضباط قوات البيشمركة".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين، وعملية الإصلاح وتنظيم قوات البيشمركة، خاصةً في مجال إصلاح وإعادة تنظيم القوات، بالإضافة إلى عرض آخر خطوات العملية وأهميتها، والعمل على تذليل العقبات والمعوقات التي تواجهها".

وتابع أنه "فيما يتعلق بتنفيذ المراحل المقبلة، تم التأكيد على التعاون بين الجانبين لإنجاح العملية"، مبينا أن "الاجتماع شهد مناقشة الوضع العام في المنطقة والتطورات".