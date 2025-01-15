القاضي زيدان وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان برامج البعثة في تقديم الخبرات القانونية

2025-01-15 13:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي توماس سايلر، برامج البعثة في تقديم الخبرات القانونية.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان أستقبل، اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سايلر وخبير مكافحة الإرهاب والامن فاتشيو روسو".

واضاف البيان، ان "القاضي زيدان ناقش معهم برامج البعثة في تقديم الخبرات القانونية".