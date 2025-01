الخطوط الجوية: 2025 سيشهد حسم ملف إعادة الطائرات إلى الخدمة بالكامل

2025-01-15 13:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ،اليوم الاربعاء ، عن استعدادها لرفد اسطولها بعدد من الطائرات وفق الجداول الزمنية المحددة حتى عام 2027 ، فيما أكدت سعيها المتواصل لانهاء ملف اعادة جميع الطائرات العاطلة الى الخدمة . وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم عاجل في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”،ان عام 2025 …

