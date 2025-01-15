ثلاث إصابات تربك حسابات النفط قبل لقاء الزوراء

2025-01-15 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأنهى فريق النفط لكرة القدم، استعداداته لملاقاة الزوراء اليوم في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق للمحترفين، بغياب ثلاث من ركائزه الأساسية بداعي الإصابة.وذكر مشرف الفريق، مشتاق كاظم، في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" النفط سيدخل مواجهة الزوراء بغياب ثلاثة من عناصره بسبب الإصابة وهم كل من، حارس المرمى علي ياسين والظهير الأيمن كرار سالم والمهاجم النيجيري فلانتين أودو".وأضاف كاظم أن " الجهاز الفني بقيادة المدرب عادل نعمة، يعول على العزيمة والإصرار والروح القتالية لدى اللاعبين المتواجدين في القائمة الرسمية، من أجل تقديم مباراة جيدة والخروج بنتيجة إيجابية تعزز من طموحات الفريق في منافسات الدوري".وأشار كاظم إلى أن" فريقه يدرك مدى صعوبة مواجهة الزوراء، صاحب التاريخ العريق في الساحة المحلية، ولكنه في المقابل يثق بقدرات عناصره على اجتياز اختبار اليوم بنجاح بغية المضي قدماً نحو بلوغ المربع الذهبي".وبشأن إمكانية تعزيز الصفوف بأسماء جديدة، كشف كاظم عن أن" إدارته اتفقت مع لاعب غاني لتمثيل الفريق في الفترة المقبلة، على أمل وصوله إلـى العاصمة بغداد قريباً من أجل توقيع العقد رسمياً، ليكون إضافة مهمة لخط الهجوم ".