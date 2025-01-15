2025-01-15 14:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، بالقبض على المدعو "رائد أبو حمرة" بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "من خلال إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، وبعمل وجهد أمني فني ووفقا لأوامر قبض صادرة عن القضاء العراقي، فقد تم القبض على المدعو (رائد أبو حمرة ) بتهمة المحتوى الهابط.

وكان مصدر أمني، أفاد يوم الاثنين الماضي بالقبض على المدعوة (رزان محمد) بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إنه "من خلال الجهد الأمني الفني في لجنة المحتوى الهابط لوزارة الداخلية ووفقا لاوامر قبض صادرة عن القضاء العراقي، فقد تم القبض على الدعوة (رزان محمد) بتهمة المحتوى الهابط".