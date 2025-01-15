العراق يعرب عن تقديره لدور المملكة المتحدة بدعم القضايا الإقليمية والدولية

2025-01-15 14:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن تقدير العراق لدور المملكة المتحدة بدعم القضايا الإقليمية والدولية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، هاميش فالكونر، في مقر الوزارة بالعاصمة البريطانية لندن".وأشارت الى أن "اللقاء جاء على هامش زيارة وفد دولة رئيس مجلس الوزراء إلى لندن، بناءً على دعوة رسمية من الحكومة البريطانية، وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأضافت، أن "الجانبين بحثا خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية، الاقتصادية، والثقافية، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تؤثر في منطقة الشرق الأوسط، وأكدا على أهمية الحوار المستمر والعمل المشترك لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة".وأعرب وزير الخارجية، بحسب البيان، عن "تقدير العراق لدور المملكة المتحدة في دعم القضايا الإقليمية والدولية، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين".من جانبه، أكد فالكونر "التزام المملكة المتحدة بتعزيز الشراكة مع الدول الصديقة في المنطقة"، مشدداً على "أهمية التنسيق والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة".وتابع، أن "اللقاء اختُتم بتأكيد الطرفين على أهمية استمرار التواصل البناء والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتحقيق الاستقرار في المنطقة".