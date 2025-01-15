"جدار العين ومرايا الشعر".. الروائي جاسم عاصي يصدر كتابين بالفن التشكيلي والشعري

2025-01-15 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدر الأديب الروائي والناقد، جاسم عاصي، كتابين، "جدار العين والعقل و "مرايا الشعر" يحتويان على دراسات في الفن التشكيلي والشعري.وصدر الكتاب الأول (جدار العين والعقل-ذاكرة اللوح التشكيلية) عن دار السامر للنشر والترجمة، حيث يحتوي على دراسات في الفن التشكيلي تناول من خلالها تجارب فنية لعدد من الفنانين العراقيين.كما صدر له الجزء الثاني من كتاب (مرايا الشعر- دراسات نقدية في الشعر) الذي ضم تجارب نخبة من الشعراء العراقيين.