البرلمان يؤجل انعقاد الجلسة لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني

2025-01-15 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاربعاء، تأجيل انعقاد جلسة البرلمان الى نصف ساعة. وذكر بيان للدائرة تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أجل انعقاد جلسة مجلس النواب لمدة نصف ساعة”. وأضاف ان “ذلك جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني”.

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