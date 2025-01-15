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الكويت تتبرع بانشاء مركز صحي في البصرة بتكلفة 800 ألف دولار

الكويت تتبرع بانشاء مركز صحي في البصرة بتكلفة 800 ألف دولار
الكويت تتبرع بانشاء مركز صحي في البصرة بتكلفة 800 ألف دولار
2025-01-15 15:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الأربعاء، وضع حجر الأساس لمشروع مركز صحي متكامل بتكلفة 800 ألف دولار في مدينة البصرة جنوبي العراق . وقال نائب رئيس الجمعية ناصر التناك بحسب وكالة الأنباء الكويتية، ان"المشروع تبرعت به دولة الكويت للشعب العراقي لخدمة سكان محافظة البصرة"، مبينا أن"ذلك جاء بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر […]

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