الكويت تتبرع بانشاء مركز صحي في البصرة بتكلفة 800 ألف دولار

2025-01-15 15:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الأربعاء، وضع حجر الأساس لمشروع مركز صحي متكامل بتكلفة 800 ألف دولار في مدينة البصرة جنوبي العراق . وقال نائب رئيس الجمعية ناصر التناك بحسب وكالة الأنباء الكويتية، ان"المشروع تبرعت به دولة الكويت للشعب العراقي لخدمة سكان محافظة البصرة"، مبينا أن"ذلك جاء بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر […]

