"أزمة رواتب كردستان".. تراجع اقتصادي وتهديد للنسيج الاجتماعي

2025-01-15 15:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةفي بداية عام 2025، ما زالت أزمة تأخر صرف الرواتب في إقليم كوردستان تشكل نقطة جدل كبيرة وتثير قلقاً متزايداً بين المواطنين. يتركز الجدل في المطالب الشعبية بحل هذه الأزمة بشكل جذري، خصوصاً مع تأخر صرف راتب شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأفراد. ويشدد العديد من المتابعين […]

