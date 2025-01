"في ظل التحديات".. هل تنجح الخطوط الجوية في إعادة الطائرات وتشغيل الشحن الجوي؟

2025-01-15 15:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن عزمها على حسم عدد من الملفات المهمة، أبرزها إعادة الطائرات المتوقفة إلى الخدمة، وتشغيل خدمات الشحن الجوي، وحل قضية الحظر الجوي. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها تسعى إلى تعزيز أسطولها بعدد من الطائرات الجديدة وفق خطة زمنية تمتد حتى عام 2027، مؤكدة التزامها بإعادة جميع الطائرات المتوقفة […]

