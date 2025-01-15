نيجيرفان بارزاني وفيكتوريا تايلور يتفقان على حل مشكلات أربيل وبغداد وفق الدستور

2025-01-15 16:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتفق رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط فيكتوريا تايلور، يوم الأربعاء، على حل مشكلات أربيل وبغداد وفق الدستور.

جاء ذلك، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، لفيكتوريا تايلور، في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث بارزاني، العلاقات الأميركية مع العراق وإقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وجهود تشكيل الحكومة الجديدة، والوضع السياسي في العراق وأحدث التطورات في المنطقة، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات في سوريا.

واتفق الجانبان، على أهمية حل المشكلات بين أربيل وبغداد وفق الدستور والقوانين والاتفاقات، وشددا على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وعدم انخراط العراق في الاضطرابات الحاصلة بالشرق الأوسط.