2025-01-15 16:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عزى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، برحيل الشخصية السياسية والإعلامية، كريم بدر.

‏وقال السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الراحل "عُرف بمواقفه الوطنية، ومواجهته للدكتاتورية، وعمله في سبيل ترصين التجربة الديمقراطية في العراق بعد عام 2003".

‏ووجّه رئيس الوزراء، بـ"تكفّل نقل جثمان الراحل إلى العراق، ليدفن في تراب وطنه الذي أخلص له ولشعبه".

وتوفي الإعلامي والمحلل السياسي العراقي كريم بدر، أمس الثلاثاء، في هولندا إثر مرض عضال، على أن يتم تشييعه ودفنه في العراق، كما أعلن شقيقه.

يشار إلى أن، الراحل كريم بدر، من مواليد الناصرية عام 1959، وكان من المعارضين للنظام السابق، ثم حصل على اللجوء في هولندا عام 1995، ليستأنف نشاطاً سياسياً وإعلامياً، ومن بعد ذلك ظهر معلقاً سياسياً على عدة قنوات إخبارية بعد سقوط النظام عام 2003.

وسبق لبدر وأن رشح للانتخابات النيابية عام 2010، عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد عن محافظة ذي قار، لكنه لم يفز في حينها،

وبرز مؤخرا دوره كمختص بقضايا النقل والموانئ، وكان من الداعين لإكمال ميناء الفاو وإلحاق العراق بطريق الحرير مع الصين.