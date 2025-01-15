2025-01-15 16:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، أن الإعمار في محافظة نينوى قصة نجاح يُحتذى بها، والبناء فيها قصة نجاح يراقبها الجميع، فيما دعا إلى تصفير موضوع المختطفات واستعادتهن لإنهاء ألم العوائل,

وقال الحكيم وفق بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، إنه" أجرى زيارة إلى محافظة نينوى والتقى المحافظ عبد القادر الدخيل و نواب المحافظ و أعضاء مجلس المحافظة ومدراء الدوائر والقيادات الأمنية في المحافظة، معربا عن سعادته لزيارة الموصل وهي بحالة متعافية".

وأعتبر الحكيم، أن" وضع الموصل هو جزء من حالة التعافي العامة التي يشهدها العراق، مبينا أن نينوى عراق مصغر بحكم تنوعها، وأن نجاح الاستقرار فيها رسالة لكل العراقيين".

وأشاد الحكيم" بالجهود التي يبذلها الجميع في الحكومة المحلية، فيما دعا لعدم الغرق في الماضي إنما استذكاره للاعتبار مع عين أخرى على المستقبل والبناء والإعمار، مشيرا الى إن نينوى عانت وعانى أهلها، وبفتوى المرجعية الدينية العليا وجهود القوات المسلحة استعيدت الأرض وثقة الشعب".

وبين، أن" الإعمار في نينوى قصة نجاح يُحتذى بها، والبناء فيها قصة نجاح يراقبها الجميع، لافتا الى أن الأمن والأمان نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، فيما دعا للجهوزية الأمنية".

وأكد، ان" نينوى تمتلك مقومات لاستقطاب رؤوس الأموال، مبينا أن هناك ارتباكًا في أسعار النفط وسعيًا من بعض الدول لتخفيض هذه الأسعار، لذلك دعونا لاستقطاب رؤوس الأموال وشددنا على تلطيف الأجواء بين المكونات و ترسيخ التعايش الإيجابي".

وأوضح الحكيم" أهمية متابعة ورصد الواقع الاجتماعي، داعيا لتصفير موضوع المختطفات واستعادتهن لإنهاء ألم العوائل واستعادة ثقة المواطن بالدولة العراقية، ومواجهة التحديات بلا تهوين وبلا تهويل، إنما بنظرة واقعية".