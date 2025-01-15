العراق يتألق في منافسات الفردي والزوجي ببطولة آسيا للتنس تحت 14 سنة

2025-01-15 16:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق اللاعب العراقي حسن علي، يوم الأربعاء، فوزه الثاني علىالتوالي على حساب نظيره السوري بنتيجة (6 – 0/ 6 - 0)، في منافسات اليوم الثانيلبطولة الاتحاد الاسيوي للتنس تحت 14 سنة والتي تستضيفها سلطنة عمان.

وقال رئيس الاتحاد العراقي، سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "علييكون قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة بعد هذا الفوز الثمين، ليلاقي لاعبمنتخب قرغيزستان في مباراة حاسمة".

وأضاف العگيلي، أن "لاعبي منتخب زوجي العراق أحمد مهند، وحسن علي حققاأول انتصار لهما في بطولة الاتحاد الاسيوي بمنافسات الزوجي 14 سنة (بنين) للتنس".

وأشار إلى أن "لاعب المنتخب أحمد مهند، تعرض لأول خسارة له في البطولةأمام لاعب منتخب قرغيزستان بنتيجة (6 -2/ 6 – 2)".

يذكر أن لاعبي المنتخب العراقي للتنس احمد مهند، وحسين علي، حققا أولانتصارين لهما أمس الثلاثاء، على لاعبين من المنتخب اليمني في مستهل مشورهماببطولة الاتحاد الآسيوي للتنس تحت 14 سنة "بنين" التي تستضيفها سلطنةعمان للمدة من 13 ولغاية 23 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري.