2025-01-15 16:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقاتِ في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إيقاف دوري تحت (21 عاماً) لأنديةِ دوري نجومِ العراق.

كما قررت اللجنة أيضا إيقاف الدوري العراقي الممتاز للفئات العمرية.

‏وجاء قرار اللجنة لغرض اجراء امتحانات نصف السنة والراحة للفرق المشاركة في منافسات الدوري.

وحددت لجنة المسابقات، يوم 31 من شهر كانون الثاني الجاري، موعداً لاستئناف منافسات الجولات المتبقية لدوري الفئات العمرية كافة.