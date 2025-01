خلال لقائه رؤوساء تحرير وصحفيين في لندن.. السوداني: رغم تقلبات المنطقة لكن العراق في حالة استقرار وازدهار

2025-01-15 16:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن/ عراق اوبزيرفر ‏استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقر إقامته بالعاصمة لندن، مجموعة من كبار رؤساء تحرير الصحف العربية وكتاب الرأي والصحفيين العرب والأجانب. وتحدّث السوداني عن زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة ولقاءاته مع الملك تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وعن أهمية وحجم الاتفاقات الأمنية والاقتصادية والتنموية المبرمة خلال الزيارة، وأن …

