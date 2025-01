2025-01-15 16:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باعتقال المدعو “رائد أبو حمرة” بتهمة المحتوى الهابط. وقال مصدر لـ عراق اوبزيرفر إن “قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية ألقت القبض على المدعو (رائد ابو حمرة) بتهمة المحتوى الهابط

