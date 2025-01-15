القضاء: استرداد 5 مليارات دينار من شركة تربحت من فرق سعر الدولار

2025-01-15 16:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الاربعاء. مبلغا مقداره 5 مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيــــال المالــــي. وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه “تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الـدولار بعد جهود كبيرة وباشراف من قبل القاضي المختص”. واضاف ان “الجهود مستمرة …

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