2025-01-15 16:27:05 - المصدر: ايشان

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باعتقال المدعو “رائد أبو حمرة” بتهمة المحتوى الهابط في العراق. وقال المصدر لمنصة “إيشان” إن “قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية العراقية، ألقت القبض على المدعو (رائد ابو حمرة) بتهمة المحتوى الهابط”. وأضاف المصدر، أن “عملية القبض تمت استناداً لإجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، وبعمل وجهد أمني فني، […]

ظهرت المقالة قوة من الداخلية تعتقل المدعو رائد أبو حمرة بسبب “محتواه الهابط” أولاً على ايشان.



