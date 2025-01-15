2025-01-15 16:27:05 - المصدر: ايشان

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأربعاء، القبض على “مسؤولة الكفالات المالية وخياطة الملابس العسكرية” بتنظيم داعش في محافظة كركوك. وقالت المديرية في بيان أطلعت عليه منصة “إيشان” إن “عناصر الاستخبارات العسكرية تمكنوا في يوم 15 كانون الثاني/ يناير 2025 من إلقاء القبض على إرهابية داعشية وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) في قضاء الحويجة بمحافظة […]

ظهرت المقالة داعش بلا ملابس ولا نقود.. الإطاحة بمسؤولة كفالاتهم المالية وخياطتهم في كركوك أولاً على ايشان.



