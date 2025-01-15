الحكيم من الموصل: نجاح نينوى بالبناء رسالة لكل العراقيين

2025-01-15 17:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية،عمار الحكيم، يوم الأربعاء، أن محافظة نينوى تشهد حالة من الاستقرار الأمنيوالاجتماعي والسياسي، فيما اعتبر نجاحها يشكل مصدرا لكل العراقيين للسير على خطاهافي الإعمار والبناء وتجاوز مرحلة الحروب.

وقال الحكيم، في مؤتمر صحفي في الموصل، وحضرتهوكالة شفق نيوز، وذلك على هامش، زيارته لمحافظة نينوى ولقائه المحافظ عبد القادرالدخيل ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة والقيادات الأمنية ومسؤولين فيها، إن"محافظة نينوى بحال أفضل مما كانت عليه سابقاً وحركة الإعمار التي تشهدهانموذج كبير لكل المحافظات الأخرى لتحذو حذوها لما تشهده من تكاتف وإعادة للبنىالتحتية والخدمية".

وعبر الحكيم عن سعادته لـ"زيارة نينوى وهيبحالة متعافية، وهي جزء من حالة التعافي العامة التي يشهدها العراق"، مبيناأن "نينوى عراق مصغر بحكم تنوعها، وأن نجاح الاستقرار فيها رسالة لكلالعراقيين".

وأشاد الحكيم بـ"الجهود التي تبذلهاالحكومة المحلية في نينوى"، داعيا ل،"عدم الغرق في الماضي إنما استذكارهللاعتبار مع عين أخرى على المستقبل والبناء والإعمار".

وتابع: أن "محافظة نينوى عانت وعانىأهلها، وبفتوى المرجعية الدينية وجهود القوات المسلحة استعيدت الأرض وثقةالشعب"، مشيرا إلى أن "الإعمار في نينوى قصة نجاح يحتذى بها والبناءفيها قصة نجاح يراقبها الجميع".

ونوه إلى أن "نينوى فيها تنوع ديني وقوميومذهبي وهو مصدر نجاحها ورسالة لكل العراقيين وللمجتمع الدولي بانها تعيش حالةاستقرار وتعايش سلمي".

من جهته، بين محافظ نينوى عبد القادر الدخيلخلال المؤتمر الصحفي: أن "الحكومة المحلية في نينوى ترحب بزيارة الحكيم الذييتميز بالوسطية والاعتدال وهذه الزيارة مهمة لنينوى".

وأضاف الدخيل، أن "نينوى تحررت بفضل سواعدقواتنا الأمنية بجميع صنوفها ودماء الشهداء التي ضحت من أجل تحرير الأرض".

وتابع، أن "إدارة المحافظة نجحت في إعادةالنسيج الاجتماعي وخلق المجتمع من جديد من خلال تحقيق العدالة بين مكوناته"،مشيرا إلى "وجود خطة استراتيجية للعديد من المشاريع التي ستنهض بواقعالمحافظة وخطة أخرى لتقديم الخدمات المتكاملة لإعادة الحياة إلى جميع أقضية ونواحيالمحافظة".

وأكد أن "العمل جار على إعادة المسيحيينإلى مدينة الموصل لانهم جزء من مكوناتنا الأصلية"، مضيفا أن "نينوى 2024تختلف عن نينوى 2014 وهذه الزيارة تعطينا دفعة كبيرة للعمل بروح الفريقالواحد".

وشدد الدخيل على أن "نينوى اليوم آمنةومستقرة ودخلت عهد الإعمار والاستثمارات الأجنبية، مخاطبا الشركات العالمية إلىالحضور والاستثمار في نينوى"، مضيفا أن "الموصل ستشهد قريبا تطبيق قرارتوسعة الموصل وإضافة 160 ألف دونم إليها ما يسهل تنفيذ المشاريع وإطلاقالاستثمارات في المدينة".