وزير التربية ومحافظ ديالى يبحثان ملف الأبنية المدرسية والتحول إلى الدوام الثنائي المنتظم

2025-01-15 17:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري مع محافظ ديالى عدنان محمد الشمري، اليوم الأربعاء، ملف الأبنية المدرسية والتحول إلى نظام الدوام الثنائي المنتظم في مدارس المحافظة.وذكر بيان لوزارة التربية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "سعيا لإغلاق ملف الأبنية المدرسية والتحول إلى الدوام الثنائي المنتظم في مدارس محافظة ديالى، بحث وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أهم المحاور التي تفضي إلى إنهاء الزخم الحاصل في الصفوف الدراسية مع المحافظ عدنان محمد الشمري، وذلك في أثناء جولة ميدانية لمتابعة المشاريع في المحافظة والوقوف على أبرز الاحتياجات التربوية، بحضور عضو مجلس النواب العراقي رعد الدهلكي ومعاون المحافظ أثير الغريري ومدير عام التربية عامر العزاوي".وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا آليات وحلول ملف عائدية الأراضي بغية رفعها إلى الجهات المختصة للبت فيها وتخصيصها لتشييد الأبنية المدرسية خاصة وأن المحافظة بحاجة إلى (250) مدرسة لفك الاكتظاظ، إضافة إلى دراسة كيفية سد النقص في الملاكات التعليمية والتدريسية لبعض الاختصاصات في الأقضية والنواحي".وتابع البيان، أن "وزير التربية بعد اللقاء، توجه لزيارة إحدى مدارس مشروع الوزارة رقم واحد الواقعة في ناحية العبارة والتي وصلت إلى المراحل النهائية للاكتمال والتسليم مع تسع أبنية مدرسية أخرى بلغت نسب إنجازها 90٪ والتي سيتم افتتاح عدد منها في الفصل الدراسي الثاني".وأكد، أن "ديالى تسلمت حتى الآن (28) مدرسة ضمن مشروع القرض الصيني وسيتم استلام البقية بالتتابع خلال الأيام القليلة المقبلة، محتسبا هذه الخطوات نقطة إيجابية في ملف الأبنية المدرسية؛ لأنها ساهمت في دعم الملف التربوي داخل المحافظة".ولفت البيان إلى، أن "الجبوري استكمل منهاجه الميداني في تفقد أحوال المديرية العامة للتربية، متداولاً مع مديري الأقسام والشعب أهم المنجزات المتحققة والتحديات التي تواجه الأداء الوظيفي"، مشددا على، "أهمية تخفيف حدة الروتين أمام المراجعين ورفع سقف إنجاز المعاملات دون تأخير والالتزام بالتعليمات الإدارية والتأكيد على أهمية التعاون بين الجميع وعدم التقاعس وصولا إلى التكامل المؤسسي المنشود".