يحتوي على نصائح طبية.. مسؤول حكومي يعلن قرب إطلاق تطبيق "عين العراق"

2025-01-15 17:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، اليوم الأربعاء، قرب إطلاق تطبيق "عين العراق" لتقديم النصائح الطبية والصحية، مؤكدا أن التطبيق يتضمن مركز 911 لتقديم المساعدة وتكون الاستجابة سريعة والذي اطلقته الوزارة مؤخراً ويحتوي على خدمات ترتبط بمختلف المؤسسات الحكومية.وقال ميري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تطبيق (عين العراق) الذي سيطلق قريبا بإمكان أي مواطن تحميله بهاتفه والذي يحتوي على نصائح طبية وصحية وبضغطة زر يؤشر على 911 إذا كان يحتاج إلى مساعدة وتكون الاستجابة سريعة.وأضاف، أن "هناك سلسلة من الإعلانات حول مركز 911 والتي تهدف إلى تعريف المواطنين بهذا المركز والخدمات التي يقدمها، مع توجيه جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والالكترونية مع جميع صفحاتنا في وزارة الداخلية ببغداد وعموم المحافظات للتثقيف عن المركز".وبين، أن "موضوع المركز بدأ الآن ينتشر بقوة وأصبح ظاهرا لدى المواطنين"، لافتا إلى، أن "الأرقام الساخنة السابقة لم تلغَ حتى الآن؛ لأن المواطن المتصل قد لا يعلم بالمركز، فعند اتصاله بأي رقم من تلك الأرقام يتم تحويله إلى 911".وذكر، "بعد تعرف المواطنين على الرقم 911 فإنه سيتم إلغاء جميع الأرقام الساخنة السابقة".