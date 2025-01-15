واسط.. مصرع وإصابة 4 موظفين بحادث سير بسبب الضباب

2025-01-15 17:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدرٌ طبي، اليوم الأربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، بمصرع موظف وإصابة ثلاثة آخرين في حادث سير وقع على طريق بدرة - جصان، في محافظة واسط شرق العراق.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن: "الحادث وقع نتيجة الضباب الكثيف، حيث انقلبت المركبة التي كان يستقلها أربعة من موظفي معبر الزرباطية الحدودي، مما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة الثلاثة الآخرين".

وأضاف المصدر، أن "المصابين تم نقلهم إلى مستشفى قريب، حيث حالتهم الصحية مستقرة".

وأشار إلى أن "الموظفين يعملون في قسم الجوازات ضمن معبر الزرباطية الحدودي، وأن كثافة الضباب على الطرق الحدودية كانت شديدة جدًا، مما قلص الرؤية وتسبب في عدة حوادث، من بينها هذا الحادث" .







