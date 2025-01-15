السوداني يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزيرة الداخلية البريطانية

2025-01-15 17:35:09 - المصدر: الفرات نيوز

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة لندن، وزيرة الداخلية البريطانية السيدة إيفيت كوبر.

وجرى، خلال اللقاء، بحث آليات التعاون المشترك في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات ودعم قدرات القوات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والتعاون الاستخباري والمعلوماتي، وذلك في ضوء ما اتفق عليه خلال زيارة السيدة إيفيت كوبر إلى بغداد العام الماضي.

وأشار سيادته إلى أنّ التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين سيكون بمسار واضح في إطار رؤية الاتفاقية العراقية البريطانية، وبما يسهم في مواجهة مختلف التحديات المهمة للجانبين.