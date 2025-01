2025-01-15 17:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر قرر مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، استجواب رئيسه عمار القيسي نتيجة مخالفات وخروقات قانونية. ادناه الوثيقة:

