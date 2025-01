عراق اوبزيرفر تنشر رابط استثناء الموظفين من التبرعات الطوعية

2025-01-15 17:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلن مركز البيانات الوطني، اليوم الأربعاء، عن اطلاق خدمة إلكترونية لاستثناء الموظفين من التبرعات الطوعية عبر بوابة أور. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، ان “مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع الجهات المعنية، عن تدشين خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابة أور، تسمح للموظفين تقديم طلبات استثنائهم …

