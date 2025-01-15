قائمة مسائية للدولار في العراق

2025-01-15 19:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، استقراراً في الأسواق المحلية، حيث سجلت بورصة بغداد، صباح اليوم، أرقاما مقاربة للقائمة المسائية المرفقة ادناه.





100$=151,150 بغداد

100$=151,050 أربيل

100$=151,150 البصرة

100$=151,050 سليمانية

100$=151,150 دھوك

100$=151,200 کرکوك

100$=151,200 حلبجة

100$=151,150 موصل

100$=151,150 النجف

100$=151,200 الرمادي

100$=151,200 سماوة

100$=151,200 الناصرية

100$=151,250 كربلاء

100$=151,250 بعقوبة

100$=151,200 حلة

100$=151,250 الكوت

100$=151,250 الديوانية

100$=151,200 تكريت

100$=151,200 العمارة