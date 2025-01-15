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قائمة مسائية للدولار في العراق

قائمة مسائية للدولار في العراق
قائمة مسائية للدولار في العراق
2025-01-15 19:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، استقراراً في الأسواق المحلية، حيث سجلت بورصة بغداد، صباح اليوم، أرقاما مقاربة للقائمة المسائية المرفقة ادناه.


100$=151,150 بغداد

100$=151,050 أربيل

100$=151,150 البصرة

100$=151,050 سليمانية 

100$=151,150  دھوك

100$=151,200  کرکوك

100$=151,200  حلبجة

100$=151,150  موصل

100$=151,150  النجف

100$=151,200  الرمادي

100$=151,200  سماوة

100$=151,200  الناصرية

100$=151,250  كربلاء

100$=151,250  بعقوبة

100$=151,200  حلة

100$=151,250 الكوت

100$=151,250 الديوانية

100$=151,200 تكريت

100$=151,200 العمارة

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