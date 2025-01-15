قائمة مسائية للدولار في العراق
2025-01-15 19:00:04 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، استقراراً في الأسواق المحلية، حيث سجلت بورصة بغداد، صباح اليوم، أرقاما مقاربة للقائمة المسائية المرفقة ادناه.
100$=151,150 بغداد
100$=151,050 أربيل
100$=151,150 البصرة
100$=151,050 سليمانية
100$=151,150 دھوك
100$=151,200 کرکوك
100$=151,200 حلبجة
100$=151,150 موصل
100$=151,150 النجف
100$=151,200 الرمادي
100$=151,200 سماوة
100$=151,200 الناصرية
100$=151,250 كربلاء
100$=151,250 بعقوبة
100$=151,200 حلة
100$=151,250 الكوت
100$=151,250 الديوانية
100$=151,200 تكريت
100$=151,200 العمارة