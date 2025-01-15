شركة شل النفطية تعلن استعدادها لزيادة استثماراتها في العراق

2025-01-15 19:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة شل النفطية، وائل صوان، اليوم الأربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، عن استعداد الشركة لزيادة استثماراتها في العراق.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة لندن (صوان)، وجرت، خلال اللقاء، مناقشة التعاون بين العراق والشركة، التي تعد واحدة من أهم شركات النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية حول العالم، لاسيما وأن الحكومة أعلنت عن العديد من الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات".

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة عن "الاستعداد لزيادة الاستثمارات في العراق، خصوصاً في مجال الغاز المصاحب، بجانب الاستثمار في قطاع الغاز الحر، الذي طرحت الحكومة جولة تراخيص لاستثماره في عدة مناطق من العراق".



