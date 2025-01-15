رئيس البرلمان العراقي يشيد بالمواقف الكويتية الداعمة لبلاده في المحافل الدولية

2025-01-15 19:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 15 - 1 (كونا) -- أشاد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني اليوم الاربعاء بالمواقف الكويتية الداعمة لبلاده في المحافل الدولية.جاء ذك خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي لسفير دولة الكويت لدى العراق حسن زمان.وقال السفير الكويتي زمان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "إن المشهداني أشاد كذلك أثناء اللقاء بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين".وأوضح انهما ناقشا مجمل تلك العلاقات وسبل تنميتها وتطويرها والعمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية.وذكر ان اللقاء تطرق كذلك إلى الوضع في قطاع غزة والمساعي الرامية لإيقاف الحرب وإعادة الحياة إلى طبيعتها وتخفيف آثار العدوان عبر إعادة الإعمار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين. (النهاية) ع ح ه / ن س ع