الرئيس الإيراني: سنوقع وثائق تعاون مع طاجيكستان وروسيا في مختلف المجالات

2025-01-15 19:00:05 - المصدر: كونا

طهران - 15 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الأربعاء حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع طاجيكستان وروسيا قائلا إن زيارته للبلدين ستشهد توقيع عديد من الوثائق في مختلف المجالات.وقال بزشكيان في تصريح صحفي قبيل مغادرته طهران متوجها إلى طاجيكستان إنه "سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على وثائق متعددة في مجالات الزراعة والمياه والصناعة والتجارة والنقل والمناجم".وأكد الرئيس الإيراني سعي طهران الى تعزيز وتعميق علاقاتها مع دول الجوار في شتى المجالات.وأشار بزشكيان إلى أنه بعد ختام زيارته لطاجيكستان سيتوجه في زيارة أخرى إلى موسكو ستشهد التوقيع على وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران وروسيا في المجال الاقتصادي والزراعي والصناعة والثقافة والأمن.وأضاف أن طهران تسعى لتوقيع مثل هذه الوثائق الشاملة مع معظم دول الجوار ومن المقرر أن نوقع في المستقبل مثل هذه الوثيقة مع العراق.ودعا بزشكيان إلى زيادة التواصل ونقل التجارب والتعاون والتنسيق بين دول المنطقة قائلا "إذا تمكنا من تعزيز التواصل بيننا على صعيد النقل والشحن والصناعة والطاقة فهذا سيساعد على حل مشكلات المنطقة". (النهاية) م و / أ م س