2025-01-15 19:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن / متابعة عراق اوبزيرفر استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة لندن، الرئيس التنفيذي لشركة شل النفطية وائل صوان. وذكر بيان لمكتب السوداني، انه “جرت، خلال اللقاء، مناقشة التعاون بين العراق والشركة، التي تعد واحدة من أهم شركات النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية حول العالم، لاسيما وأن الحكومة أعلنت …

The post بعد لقاء رئيسها بالسوداني.. شل النفطية تؤكد التوجه لزيادة استثماراتها بالعراق first appeared on Observer Iraq.