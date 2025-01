2025-01-15 19:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن إضافة فقرة تعديل الموازنة على جدول أعمال جلسة يوم الأحد المقبل.

