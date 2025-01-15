رئيس الجمهورية يعزي بوفاة المعماري العراقي هشام المدفعي

2025-01-15 19:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، عن تعازيه لرحيلالمعماري العراقي هشام المدفعي.

وقالرشيد في تعزية على حسابه بمنصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز"غادرنا إلى دار الحق المعماري البغدادي الكبير هشام المدفعي بعد مسيرة حافلةبالإبداع، تاركاً خلفه إرثاً زاخراً بالإنجازات، ومكرساً حياته من أجل تطور البلدوازدهاره".

وأضافالرئيس "أحرّ التعازي والمواساة إلى عائلته وأصدقائه ومحبيه والرحمة لروحهالطاهرة".

وولدّهشام المدفعي في أسرة بغدادية شهيرة عام 1928، ووالده حسن فهمي المدفعي أحد رجالالإدارة ومديري الشرطة العامين في العهد الملكي وأحد أكبر الشخصيات في تأسيسالدولة العراقية.

وعرفتأسرته بأعلامها المشهورين: المهندس المعماري قحطان المدفعي، والفنان الكبير إلهامالمدفعي الموسيقي والشخصية الاجتماعية.