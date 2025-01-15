رئيس الوزراء: أهمية الاستفادة من الخبرة البريطانية في الصناعات العسكرية

2025-01-15 20:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أهمية الاستفادة من الخبرة البريطانية في الصناعات العسكرية، وزيادة التنسيق بشأن التطورات في المنطقة، مجدداً التأكيد على ضرورة اعتماد الحوار بين مختلف الأطراف لتثبيت الأمن والاستقرار.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل- في مقر إقامته في العاصمة لندن- وزير الدفاع البريطاني السيد جون هيلي."وأضاف البيان، "جرى- خلال اللقاء- بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات، إذ تم الاتفاق على تنفيذ الإعلان المشترك بين البلدين بمجال الدفاع وتشكيل فريق ثنائي لتحديد مبادئ الاتفاق التي ستكون أساساً في رسم خريطة التعاون المشترك."وأشار رئيس الوزراء- حسب البيان - إلى "أهمية الاستفادة من الخبرة البريطانية في الصناعات العسكرية، وزيادة التنسيق بشأن التطورات في المنطقة"، مجدداً التأكيد على "ضرورة اعتماد الحوار بين مختلف الأطراف لتثبيت الأمن والاستقرار".من جانبه، شدد وزير الدفاع البريطاني- حسب البيان - على "التزام بلاده بدعم العراق ومساعدته في مختلف المجالات"، مبيناً، أن "العراق اليوم يشهد مرحلة جديدة أثبتت قدرته على مواجهة مختلف التحديات، ورسوخه واستقراره إزاء المتغيرات التي تشهدها المنطقة".