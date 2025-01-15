2025-01-15 20:45:04 - المصدر: ايشان

قد يُعلن خلال الساعات المقبلة، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد موافقة مبدئية من الكيان الصهيوني وحركة حماس. ونصت بنود الاتفاق، عدداً من النقاط التي تضمن الانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال المساعدات. أدناه نص الاتفاق: انسحاب كامل نحو الحدود من كافة مناطق قطاع غزة وفتح معبر […]

ظهرت المقالة نص اتفاق وقف إطلاق النار.. انسحاب “إسرائيلي” كامل من غزة والإفراج عن ألف أسير فلسطيني أولاً على ايشان.



