2025-01-15 20:45:04 - المصدر: ايشان

قال النائب مصطفى سند، اليوم الأربعاء، إن حجم مبيعات الدولار العام الماضي بلغ 81 ملياراً، وهو الأعلى في تاريخ العراق. وذكر سند في تدوينة، تابعتها منصة “إيشان”، أن “81 مليار حجم مبيعات الدولار خلال عام 2024، وهو أعلى من مجموع سنتين 2019 و2020”. وأضاف: “بالرجوع إلى تقنية الفار فإن هناك تصريحاً لرئيس الوزراء قال إن […]

ظهرت المقالة مذكراً بتصريح للسوداني.. سند: حجم مبيعات الدولار بلغ 81 ملياراً العام الماضي وهو الأعلى في تاريخ العراق أولاً على ايشان.



