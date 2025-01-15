2025-01-15 20:45:04 - المصدر: ايشان

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وقال بلينكن: “نحن على وشك التوصل لاتفاق بشأن غزة وقد يتحقق ذلك خلال الساعات المقبلة”. وأضاف: “لم نصل بعد إلى مرحلة إبرام الاتفاق إلى حين استكمال كل شيء”، مبيناً أن “الاتفاق في حال إبرامه سيكون على أساس الخطة […]

ظهرت المقالة الاتفاق يقترب.. بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة قد يتحقق خلال الساعات المقبلة أولاً على ايشان.



