ضبط 20 حاوية مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2025-01-15 21:05:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، ضبط (20) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، وبناءً على المعلومات الواردة من شعبة التراخيص والاستخبارات وبعد استحصال الموافقة الشفوية من قاضي تحقيق ام قصر، تمكنت ضبط (20) حاوية تحتوي (أدوات احتياطية للسيارات و دراجات نارية مستعملة وبطاريات) جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وأضاف، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالتعاون مع الجهات المختصة وإحالة الحاوية إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".